Visa и Mastercard приостанавливают деятельность в России

Российские карты продолжат обслуживание клиентов, несмотря на прекращение работы платежных систем за рубежом. Будут недоступны трансграничные операции.

Платежные системы Visa и Mastercard намерены прекратить свою деятельность на территории России. Обе компании приняли такие решение на фоне военной спецоперации на Украине. Об этом говорится в заявлениях финансовых организаций.

В Центробанке объяснили, что перестанут работать только те карты, которые выпущены за границей. Российские карты продолжат обслуживание клиентов, несмотря на прекращение работы платежных систем за рубежом. Будут недоступны трансграничные операции.

Мы сожалеем, что это повлияет на наших ценных коллег, клиентов, партнеров, торговцев и держателей карт, которых мы обслуживаем в России. Компания Visa

Банки россиян, оказавшихся за границей, рекомендуют им снять наличные и заранее оплатить отели и билеты. Напомним, что карты "Мир" принимаются в Турции, ОАЭ, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане и на Кипре.

Ранее российский вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что кризисный период в России может продлиться 3-5 месяцев.

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