Вице-премьер РФ считает, что экономика безболезненно пройдет через санкции.

Российский вице-премьер Юрий Борисов: кризисный период в России может продлиться 3-5 месяцев. Такой информацией чиновник поделился с журналистами "Известий". Заместитель председательства кабинета министров в сфере оборонно-промышленного комплекса счел, что западные санкции стали значительным вызовом для национальной промышленности.

Однако правительство России в настоящее время принимает эффективные меры по использованию имеющихся бюджетных средств. В качестве примера Юрий Борисов привел налоговые льготы на НДФЛ, увеличение доли авансирования по бюджетным обязательствам. Чиновники предусмотрели снижение ставки для системообразующих предприятий. Антикризисные меры призваны помочь бизнесу и экономике преодолеть трудный период безболезненно.

В Петербурге создали оперштаб по обеспечению экономической и социальной стабильности.

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