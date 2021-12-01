Российский вице-премьер Юрий Борисов: кризисный период в России может продлиться 3-5 месяцев. Такой информацией чиновник поделился с журналистами "Известий". Заместитель председательства кабинета министров в сфере оборонно-промышленного комплекса счел, что западные санкции стали значительным вызовом для национальной промышленности.
Однако правительство России в настоящее время принимает эффективные меры по использованию имеющихся бюджетных средств. В качестве примера Юрий Борисов привел налоговые льготы на НДФЛ, увеличение доли авансирования по бюджетным обязательствам. Чиновники предусмотрели снижение ставки для системообразующих предприятий. Антикризисные меры призваны помочь бизнесу и экономике преодолеть трудный период безболезненно.
В Петербурге создали оперштаб по обеспечению экономической и социальной стабильности.
Фото: Pixabay.com
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