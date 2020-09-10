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В Петербурге создали оперштаб по обеспечению экономической и социальной стабильности
Сегодня, 22:11
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В Петербурге создали оперштаб по обеспечению экономической и социальной стабильности

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Оперштаб будет заниматься поддержкой ключевых отраслей городской экономики и уже запущенных инвестиционных проектов в этих сферах.

В среду, 2 марта, в Петербурге создали оперативный штаб, работа которого направлена на обеспечение экономической и социальной стабильности. 

Как рассказали в пресс-службе Смольного, штаб возглавит губернатор Александр Беглов, его заместителем назначен финансовый вице-губернатор Алексей Корабельников. В состав вошли руководители территориальных федеральных и исполнительных органов государственной власти Петербурга, представители деловых ассоциаций и бизнес-сообщества.

В пресс-службе отмечают, что оперштаб будет заниматься поддержкой ключевых отраслей городской экономики и уже запущенных инвестиционных проектов в этих сферах. Кроме этого, будет проводиться мониторинг социально-экономической ситуации. 

Ранее экономика Петербурга восстановилась и превысила допандемийный уровень.

Фото: Piter.tv
 

Теги: штаб, экономическая ситуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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