Штаб по общественному наблюдению за выборами заработал в Петербурге

Отмечается, что стать наблюдателем сможет каждый желающий совершеннолетний житель города.

В Петербурге 18 июня на базе Общественной палаты открылся Штаб по независимому наблюдению за выборами осенью 2024 года. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Руководителями штаба стали заместитель председателя Общественной палаты Петербурга Александр Вахмистров, член Общественной палаты Алена Булгакова и заместитель председателя Общественной палаты Георгий Абелев. По их словам, на каждом избирательном участке в дни голосования будут работать наблюдатели, которых обучат в ходе подготовки ко дню голосования.

У нас традиционно существует закрепление членов штаба за районами, и мы его менять не будем, для этого нет оснований. У нас также по-прежнему будет пресс-центр на Невском проспекте, со всеми мониторами, транслирующими картинку с избирательных участков. Туда может прийти любой желающий, предварительно зарегистрировавшись. Количество наших наблюдателей – не менее 2 тыс. человек. Сейчас их набор уже стартовал. Александр Вахмистров, заместитель председателя Общественной палаты Петербурга

Отмечается, что стать наблюдателем сможет каждый желающий совершеннолетний житель города. Наблюдатели пройдут специальное обучение в течение нескольких недель.

Напомним, выборы губернатора Петербурга состоятся в этом году с 6 по 8 сентября.

Ранее мы рассказывали о том, что Надежда Тихонова не будет участвовать в выборах губернатора Петербурга.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)