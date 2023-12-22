По словам Кисиды, власти будут отвечать за возвращение людей, которых затронула катастрофа в начале года.

В Японии создадут штаб по восстановлению регионов после землетрясения в начале 2024 года. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида на выступлении в нижней палате парламента.

По его словам, власти будут отвечать за возвращение людей, которых затронула катастрофа, и восстановление пострадавших регионов. Кисида подчеркнул, что недавно было принято решение удвоить размер резервного фонда в проекте бюджета до 1 трлн иен.

Мы не должны быть нерешительны в вопросе ликвидации последствий землетрясений из-за ограничений бюджета. Фумио Кисида, премьер-министр Японии

Ранее Кисида вновь выразил стремление подписать мирный договор с Россией.

Видео: YouTube / TBS NEWS DIG Powered by JNN