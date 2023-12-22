Кисида вновь выразил стремление подписать мирный договор с Россией

Глава кабина Японии прокомментировал планы Токио по внешней политике, связанной с Москвой.

Японский премьер-министр Фумио Кисида в ходе своего выступления с программной речью в нижней палате местного парламента вновь в Токио заявил законодателям о намерении правительства заключить мирный договор с Россией. Это соглашение должно быть достигнуто администрацией после разрешения территориального вопроса, существующего вокруг южных островов Курильской гряды. Иностранный чиновник заметил, что страна решительно поддерживает санкционное давление со стороны Запада в связи с украинским кризисом. Япония продолжит сотрудничать с международным сообществом по оказанию помощи киевскому режиму.

В японо-российских отношениях сложилась тяжелая ситуация, но мы продолжаем придерживаться стремления на разрешение территориального вопроса и заключение мирного договора. Фумио Кисида, премьер-министр Японии

Япония следит за расследованием по делу о сбитом Ил-76.

Фото и видео: YouTube / 立憲民主党 国会情報