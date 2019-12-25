Сегодня в Петербурге пройдет судебное заседание по делу историка Соколова

Рассмотрение дела по существу продолжается.

Сегодня, 29 июня, в Петербурге пройдет еще одно заседание по делу историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве и незаконном хранении оружия. Суд продолжит опрашивать свидетелей.

На прошлом заседании, которое состоялось 22 июня, свои показания дал врач скорой помощи, который оказывал медицинскую помощь бывшему преподавателю. По его словам, тогда Соколов сопротивлялся осмотру и не хотел отдавать рюкзак, в котором позже обнаружили отрубленные руки. Также в левом кармане был найден пистолет.

Подсудимого будет защищать адвокат Сергей Лукьянов. Ранее Соколов отказался от остальных своих защитников.

Напомним, 9 ноября 2019 года в Петербурге задержали доцента СПбГУ Олега Соколова. Мужчина обвиняется в том, что убил свою возлюбленную, а после расчленил ее тело. Историк пытался избавиться от останков в реке Мойке.

Фото: Piter.TV