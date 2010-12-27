В Северной столице стартовал VIII Международный Юридический Форум

Во вторник,15 мая, в Петербурге начал работу VIII Международный Юридический Форум. На пять дней, до 19 мая, в Северную столицу приедут виднейшие российские и зарубежные юристы, политики, чтобы обсудить проблемы международные правовые проблемы.

Деловая программа форума откроется 16 мая. В рамках мероприятия проведут дискуссии "Противодействие допингу и защита прав спортсменов", "Спортивное право" и "Долгосрочные инвестиции. Предсказуемые результаты в Российской юрисдикции". Всего в ходе форума планируют провести более 50 встреч по нескольким тематическим блокам: "Корпоративное право"; "Частное право"; "Юридическая профессия" и другие.

В среду, на VIII Международный Юридический Форум приедет Дмитрий Медведев. Премьер - министр посетит пленарное заседание мероприятия, а после спуститься в метро, чтобы увидеть "Новокрестовскую".

Ранее Piter.TV писали о том, что в связи с работой форума в Северной столице ограничат движение транспорта. С 07:00 17 мая до 08:00 18 мая нельзя будет проехать по улице Рубинштейна - от переулка Щербакова до улицы Ломоносова.

Фото: VIII Петербургский Международный Юридический Форум / официальный сайт.





