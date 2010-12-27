Из-за съемок и Юридического Форума на Невском проспекте ограничат движение транспорта

Автомобилистов просят заранее выбирать маршрут.

Из-за съемок для постановки "Сирано де Бержерак" будет прекращено движение с 23:00 12 мая до 06:00 13 мая и с 23:00 13 мая до 03:00 14 мая по участку площадь Островского от переулка Крыленко до улицы Зодчего Росси. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Кроме того, с 07:00 17 мая до 08:00 18 мая нельзя будет проехать на участке улица Рубинштейна от переулка Щербакова до улицы Ломоносова. В это время здесь будет проводиться VIII Петербургский Международный Юридический Форум.

Также с 12:00 15 мая до 08:00 20 мая нельзя будет припарковаться по нечетной стороне набережной реки Мойки на участке от Невского проспекта до Певческого проезда. Парковка будет запрещена и 16 мая с 6:00 по 18 мая до 21:00 по Певческому проезду, а также с 00:00 16 мая до 07:00 17 мая по участку улица Рубинштейна от переулка Щербакова до улицы Ломоносова.

Ранее мы писали, что троллейбусы № 1 и 22 изменят свои маршруты в выходные дни.

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