На Ушаковском путепроводе ограничат движение из-за работ по замене асфальта

Работы будут проводиться в несколько этапов.

С 17 мая на Ушаковском путепроводе в Петербурге стартуют работы по замене асфальта. В связи с этим движение на ремонтируемом участке будет ограничено. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

Работы будут проводиться в несколько этапов. Движение ограничат на эстакаде по направлению от Приморского проспекта в сторону Ушаковской набережной. При этом в направлении Приморского проспекта ограничений не будет, поскольку дорожное покрытие здесь меняли два года назад.

Водителям стоит быть внимательными и заранее выбирать маршрут. Срок окончания работ – 26 мая. Схема объезда транспортных средств размещена на сайте ГАТИ: http://gati-online.ru/.

Ранее мы писали, что на КАД между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе полностью перекроют движение.

Фото: ru.wikipedia.org