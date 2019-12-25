Перекрытие запланировано в ночь с 18 на 19 мая и в ночь с 19 на 20 мая.

На КАД между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе полностью перекроют движение. Об этом сообщило ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На участке между транспортной развязкой на пересечении с Мурманским шоссе (Р-21 "Кола") и транспортной развязкой на пересечении с Колтушским шоссе (км 48+017 внешнего и внутреннего кольца) будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта. Перекрытие запланировано в ночь с 18 на 19 мая и в ночь с 19 на 20 мая. Время перекрытия: 00:00 – 00:20.

На данном участке будут устанавливать П-образную металлическую опору, предназначенную для размещения на ней знаков переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением.

Информация о полном перекрытии КАД будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Также в Петербурге с 15 мая вводятся новые ограничения движения для транспорта.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"