С 15 мая по 13 июня из-за ремонта дороги будет поэтапно закрываться проезд по улице Восстания в Кронштадте.

В Петербурге вводятся новые ограничения движения для транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

С 15 мая по 13 июня из-за ремонта дороги будет поэтапно закрываться проезд по улице Восстания в Кронштадте. С 16 мая начнется ремонт Среднегаванского проспекта (от Наличной до Детской улицы). Он продлится до 22 июня

Также с 16 мая до 17 июня будет полностью заблокировано движение по Красноармейской улице в Ломоносове. С 23:00 17 мая и до 6:00 26 мая водителям будет трудно передвигать по Ушаковскому путепроводу.

На КАД до конца мая перекрыты две полосы движения.

Фото: Piter.tv