На КАД перекроют две полосы движения до конца мая

На участке между транспортной развязкой на пересечении с Мурманским шоссе (Р-21 «Кола») и транспортной развязкой на пересечении с Колтушским шоссе будут перекрыты две полосы движения.

На Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга будут перекрыты две полосы движения между транспортной развязкой на пересечении с Мурманским шоссе и транспортной развязкой на пересечении с Колтушским шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 8 мая.

Ограничения введут в связи с работами по замене двух деформационных швов на путепроводе через железную дорогу "Санкт-Петербург - Мга". С 10 по 20 мая автомобили не смогут проехать по третьей и четвертой полосам движения, а с 21 по 30 мая будут перекрыты первая и вторая полосы, а также полоса безопасности. По оставшимся линиям движения введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

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Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"