КАД украсили рисунками ко Дню Победы

А подрядные организации провели уборку территорий возле памятников и федеральных трасс.

Еще две подстанции Кольцевой автомобильной дороги Петербурга украсили изображениями ко Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В этом году к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне граффити появились на объектах на 12-м и 100-м километрах КАД. Увидеть рисунки, созданные по мотивам фотографий блокадного города, можно в районе пересечения с Парашютной улицей и возле деревни Низино. По замыслу авторов, рисунки должны напоминать горожанам о мужестве и стойкости ленинградцев в годы страшной войны.

Праздничные баннеры украсили и федеральные дороги. А подрядчики сделали уборку территорий вблизи памятников и мемориалов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что во Фрунзенском районе на маршрут вышел "Трамвай Победы".

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"