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Во Фрунзенском районе на маршрут вышел "Трамвай Победы"
Сегодня, 17:20
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Во Фрунзенском районе на маршрут вышел "Трамвай Победы"

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В салоне пассажиров ждали выступления ансамбля.

Во Фрунзенском районе на маршрут №62 вышел "Трамвай Победы". В салоне выступал хор и баянист. Об этом сообщила пресс-служба "Горэлектротранса".

На улице Ярослава Гашека и Бухарестской улице пассажиров встретили волонтеры с цветами и шариками. Вагон был празднично украшен, в нем исполняли "Катюшу", "День Победы", "Смуглянку". Сборники со словами песен раздавала студентка Ленинградского областного колледжа культуры и искусства. 

Ранее подобная акция проходила 27 января в День снятия блокады Ленинграда. 

Фото: пресс-служба "Горэлектротранса"

Теги: день победы, трамвай, трамвай победы, транспорт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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