Во Фрунзенском районе на маршрут вышел "Трамвай Победы"

В салоне пассажиров ждали выступления ансамбля.

Во Фрунзенском районе на маршрут №62 вышел "Трамвай Победы". В салоне выступал хор и баянист. Об этом сообщила пресс-служба "Горэлектротранса".

На улице Ярослава Гашека и Бухарестской улице пассажиров встретили волонтеры с цветами и шариками. Вагон был празднично украшен, в нем исполняли "Катюшу", "День Победы", "Смуглянку". Сборники со словами песен раздавала студентка Ленинградского областного колледжа культуры и искусства.

Ранее подобная акция проходила 27 января в День снятия блокады Ленинграда.

Фото: пресс-служба "Горэлектротранса"