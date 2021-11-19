Движение ограничат в трех районах Петербурга с 16 июня

Сегодня, 14 июня, в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции сообщили об ограничениях в движении в трех районах Северной столицы из-за ремонтных работ.
В частности, в Калининском районе с 16 июня по 27 июля ограничивается движение транспорта по улице Ушинского у проспекта Луначарского. На участке идут работы по прокладке кабельной линии.
В Колпинском районе закрывается движение транспорта на перекрестке Павловской улицы и улицы Карла Маркса с 16 по 17 июня, что связано с прокладкой теплосети.
В Красногвардейском районе в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей с 16 июня по 2 июля ограничивается движение транспорта по проспекту Ударников у улицы Коммуны.
В ГАТИ рекомендуют планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений.
Ранее на Piter.TV: из-за ограничений в движении наземного транспорта в Петербурге образовались 8-балльные пробки.
Фото: Piter.TV
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