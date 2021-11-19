Движение ограничат в трех районах Петербурга с 16 июня

В Калининском, Колпинском и Красногвардейском районах продолжаются производственные работы.

Сегодня, 14 июня, в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции сообщили об ограничениях в движении в трех районах Северной столицы из-за ремонтных работ.

В частности, в Калининском районе с 16 июня по 27 июля ограничивается движение транспорта по улице Ушинского у проспекта Луначарского. На участке идут работы по прокладке кабельной линии.

В Колпинском районе закрывается движение транспорта на перекрестке Павловской улицы и улицы Карла Маркса с 16 по 17 июня, что связано с прокладкой теплосети.

В Красногвардейском районе в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей с 16 июня по 2 июля ограничивается движение транспорта по проспекту Ударников у улицы Коммуны.

В ГАТИ рекомендуют планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений.

Ранее на Piter.TV: из-за ограничений в движении наземного транспорта в Петербурге образовались 8-балльные пробки.

Фото: Piter.TV