Из-за ограничений в движении наземного транспорта в Петербурге образовались 8-балльные пробки

Ограничения связаны с проведением ПМЭФ и легкоатлетического забега "МыВместе".

Сегодня, 14 июня, в Северной столице на протяжении всего дня держатся пробки, достигающие 8 баллов. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Между развязками с Софийской улицей и Ропшинским шоссе затруднилось движение еще в 13:00. Вечером ситуация ухудшилась.

Пробка наблюдалась и на Октябрьской набережной, Народной улице в направлении Володарского моста. Больше времени на дорогу потратили водители, которые ехали по Софийской улице от КАД к проспекту Славы.

В настоящее время затруднено движение на Невском проспекте в сторону Дворцового моста, на Садовой улице до пересечения набережных реки Мойки и Лебяжьей канавки.

Ограничения связаны с проведением ПМЭФ и легкоатлетического забега "МыВместе".

Ранее мы рассказывали о том, что временные ограничения в движении транспорта введут в связи с проведением "Алых парусов".

Фото: Телеграм / 1703