Центр Петербурга внезапно "покраснел"

Это связано с прибытием в город премьера Монголии.

Водители столкнулись днем 6 декабря с неожиданными пробками в центре Петербурга. Об этом сообщили в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

По Кутузовской и Дворцовой набережным и по Троицкому мосту перекрыли движение. Причиной этого стал визит в город на Неве премьера Монголии Ухнаагийгна Хурэлсуха. Гость уже посетил Эрмитаж.

Пробки в городе оцениваются "Яндекс.Картами" в 5 баллов.

Ранее мы рассказывали, что петербургский "Мост глупости" поживился новой "Газелью".

Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" / "Вконтакте", "Яндекс.Карты"