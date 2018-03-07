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Центр Петербурга внезапно "покраснел"
Сегодня, 14:50
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arteliseev

Центр Петербурга внезапно "покраснел"

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Это связано с прибытием в город премьера Монголии.

Водители столкнулись днем 6 декабря с неожиданными пробками в центре Петербурга. Об этом сообщили в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

По Кутузовской и Дворцовой набережным и по Троицкому мосту перекрыли движение. Причиной этого стал визит в город на Неве премьера Монголии Ухнаагийгна Хурэлсуха. Гость уже посетил Эрмитаж.

Пробки в городе оцениваются "Яндекс.Картами" в 5 баллов.

Ранее мы рассказывали, что петербургский "Мост глупости" поживился новой "Газелью".

Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" / "Вконтакте", "Яндекс.Карты"

Теги: городские набережные, дорожные пробки, монголия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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