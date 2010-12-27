Петербургский "Мост глупости" поживился новой "Газелью"

Машина оказалась 175-й в его ловушке.

У знаменитого петербургского "Моста глупости" в пятницу, 6 декабря, очередной праздник – конструкция "поймала" в свои сети юбилейную, 175-ю жертву. Фотографию удачной "охоты" моста выложили очевидцы в соцсетях.

Сам "Мост глупости" в своей официальной группе порадовался добыче: от его имени отметили, что хотя в городе нет снега, прибывают взамен него свежие "Газели".

За этот год мост поймал уже несколько десятков невнимательных водителей небольших грузовиков. Все они игнорируют знак, оповещающий о допустимой высоте транспортного средства, и обходящую мост дорогу неподалеку, в результате чего остаются без кузовов.

А однажды у "Моста глупости" был удачный день – после "Газели" под ним сразу же застрял автобус.

Фото: Павел Марченко, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте