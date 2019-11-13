У "Моста глупости" удачный день – после "Газели" под ним застрял автобус

Дорога теперь заблокирована по двум полосам.

У петербургского "Моста глупости" сегодня явно урожайный день: не прошло и нескольких часов после пойманной им "Газели" из Москвы, как под конструкцией застрял автобус. Транспортное средство, видимо, и не подозревало, что его ждет такая неприятность.

Очевидец, чье видео появилось в соцсетях, пожаловался, что теперь обе полосы движения перекрыты, и как двигаться дальше – неясно.

Тем временем, в комментариях под постом смеялись над жертвами моста петербуржцы

какой там счет? – спрашивали в комментариях одни.

174:0 в пользу моста – вели подсчет другие.

Ранее водитель каршеринга, скрываясь от погони, попал в ДТП в Петербурге.

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