Водитель каршеринга, скрываясь от погони, попал в ДТП в Петербурге

Иномарку нашли брошенной с заведенным двигателем и открытыми дверьми.

Сотрудники дорожной полиции Петербурга разыскивают водителя каршерингового автомобиля Volkswagen, который, уходя от погони, попал в ДТП на севере города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 11 ноября около половины двенадцатого ночи. Сотрудники ГИБДД попытались остановить каршеринг, нарушивший ПДД, однако водитель иномарки отказался выполнять требования правоохранителей и ударил по газам. Началась погоня.

Легковушке удалось скрыться. Позже арендованное авто с заведенным двигателем и открытыми дверьми нашли у дома №69 по Светлановскому проспекту. Водителю удалось скрыться с места происшествия.

Ранее мы писали, что две иномарки не поделили проезд на Арсенальной набережной.

Фото: Мегаполис