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Две иномарки не поделили проезд на Арсенальной набережной

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Автомобилисты выстроились в двухкилометровый затор.

Утром 12 ноября в Калининском районе Петербурга произошла авария. По словам очевидцев, на Арсенальной набережной столкнулись Mazda и Daewoo Nexia. В сети появились фото и видео с места происшествия.

В результате ДТП травмировался водитель Daewoo Nexia, однако от госпитализации он отказался. Свидетели происшествия рассказывают, что машины перегородили практически всю дорогу. Согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки", на месте ЧП образовался двухкилометровый затор. Водители не выдерживают и разворачиваются через разделители.

Ранее мы писали, что пешехода госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в больницу после ДТП на Суздальском.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Фото: скриншот / "Яндекс. Пробки"

Теги: авария, дтп на арсенальной набережной, пробка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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