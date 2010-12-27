Пешехода госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в больницу после ДТП на Суздальском

Инцидент произошел в 5-м часу вечера.

В понедельник, 11 ноября, в Выборгском районе легковушка сбила пешехода, пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщил Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, около 16:51 на Суздальском проспекте, 26 пешеход попал под колеса автомобиля. Авария произошла вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал мужчина на вид 60 лет, его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщил о ДТП на пересечении проспекта Культуры и Луначарского, в котором пострадал велосипедист.

Фото: