Пожилой пешеход пострадал в ДТП на пересечении Культуры и Луначарского

Инцидент произошел вне зоны пешеходного перехода.

Днем 11 ноября на севере Петербурга произошло ДТП с участием велосипедиста, мужчина получил серьезные травмы. Об этом сообщил Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, авария произошла около 16:00 на пересечении проспекта Культуры и проспекта Луначарского. Водитель Вольво 1981-го года рождения наехал на велосипедиста вне зоны пешеходного перехода. Мужчина на вид лет 65 получил тяжелые травмы

Накануне на этом же перекрестке перевернулся автомобиль и снес светофор.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"