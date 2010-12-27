Легковушка перевернулась на пересечении Луначарского и Культуры

Все остались живы, о пострадавших не сообщается.

В воскресенье, 10 ноября, на севере Петербурга перевернулся автомобиль. Об инциденте рассказали очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей, водитель отечественного авто поворачивал с проспекта Луначарского на проспект Культуры и не уступил дорогу другой машине, произошло столкновение.

Из-за сильно удара "Лада" перевернулась, вылетела на тротуар и снесла светофор. Очевидцы утверждают, что в результате ДТП все остались живы.



Ранее Piter.TV сообщил о том, что Hyundai не справился с управлением на КАДе и улетел в кювет.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"