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Легковушка перевернулась на пересечении Луначарского и Культуры
Сегодня, 18:36
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nadezhda_sib

Легковушка перевернулась на пересечении Луначарского и Культуры

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Все остались живы, о пострадавших не сообщается.

В воскресенье, 10 ноября, на севере Петербурга перевернулся автомобиль. Об инциденте рассказали очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей, водитель отечественного авто поворачивал с проспекта Луначарского на проспект Культуры и не уступил дорогу другой машине, произошло столкновение. 

Из-за сильно удара "Лада" перевернулась, вылетела на тротуар и снесла светофор. Очевидцы утверждают, что в результате ДТП все остались живы. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Hyundai не справился с управлением на КАДе и улетел в кювет. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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