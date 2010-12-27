Hyundai не справился у правлением на КАДе и улетел в кювет

Вместе с ним в салоне авто находился пассажир. Их госпитализировали.

Ночью воскресенья, 10 ноября, на КАДе произошло ДТП с участием Hyundai Solaris. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД России по Петербургу и Ленобласти.

Происшествие произошло в районе 1:45 ночи на 61-м километре кольцевой дороги во Фрунзенском районе Петербурга. Иномарка, за рулем которой находился 26-летний мужчина, сначала влетела в препятствие, а потом вылетела в кювет. По предварительной информации, водитель превысил скорость и не смог справится с управлением на мокрой дороге.

Водителя и пассажира доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Сейчас по факту ДТП проходит проверка для установления всех деталей произошедшего .

Ранее мы сообщали, что на Среднем проспекте Васильевского острова Volvo влетел в дом после столкновения с седаном.

Фото: pixabay.com