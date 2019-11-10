На Среднем проспекте Васильевского острова Volvo влетела в дом после столкновения с седаном

В результате аварии на Васильевском острове никто не пострадал.

Как стало известно Piter.TV, утром воскресенья, 10 ноября, на Васильевском острове на пересечении среднего проспекта с 14-ой и 15-ой линиями, столкнулись две легковушки. Фотографии аварии опубликовали в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Седан при проезде перекрестка не удостоверился в безопасности проезда, из-за чего врезался в автомобиль марки Volvo, который пересекал Средний проспект. В результате легковушка врезалась в рядом стоящий дом и вылетела на проезжую часть.

На место аварии прибыла карета скорой помощи и ГИБДД. По предварительной информации, пострадавших нет. Автомобиль Volvo получил серьезные повреждения. После инцидента на перекрестке возникла небольшая пробка.

Ранее мы сообщали, что во Фрунзенском районе BMW врезался в припаркованный грузовик.

Видео: Piter.TV

Фото: vk.com/spb_today / Никита Брежнев