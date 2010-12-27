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Во Фрунзенском районе BMW влетела в припаркованный грузовик
Сегодня, 10:43
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arteliseev

Во Фрунзенском районе BMW влетела в припаркованный грузовик

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Водитель сбежал с места происшествия.

Ранним воскресенья, 10 ноября, на Будапештской улице Фрунзенского района Петербурга водитель BMW врезался в припаркованный грузовик и сбежал. Об этом сообщили очевидцы инцидента в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

На пустынной улице водитель BMW врезался в грузовик и, бросив авто, убежал. Через какое-то время на место ДТП приехали скорая помощь, ДПС, пожарные и эвакуатор. Он и забрал автомобиль с собой. 

У легковушки помят бампер. Грузовик не получил никаких повреждений. 

Ранее мы сообщали, что в ДТП на Кантемировской столкнулись Mercedes и "Яндекс.Такси"

Фото: vk.com/spb_today Андрей Понизовский

Теги: дтп, эвакуировали машину
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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