Во Фрунзенском районе BMW влетела в припаркованный грузовик

Водитель сбежал с места происшествия.

Ранним воскресенья, 10 ноября, на Будапештской улице Фрунзенского района Петербурга водитель BMW врезался в припаркованный грузовик и сбежал. Об этом сообщили очевидцы инцидента в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

На пустынной улице водитель BMW врезался в грузовик и, бросив авто, убежал. Через какое-то время на место ДТП приехали скорая помощь, ДПС, пожарные и эвакуатор. Он и забрал автомобиль с собой.

У легковушки помят бампер. Грузовик не получил никаких повреждений.

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Фото: vk.com/spb_today Андрей Понизовский