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В ДТП на Кантемировской столкнулись Mercedes и "Яндекс.Такси"
Сегодня, 9:53
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arteliseev

В ДТП на Кантемировской столкнулись Mercedes и "Яндекс.Такси"

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В результате аварии молодой человек порвал десну.

С ночи на утро 10 ноября в Выборгском районе Петербурга Mercedes столкнулся с машиной "Яндекс.Такси". Серьезных травм в результате ДТП никто не получил. Об этом сообщили очевидцы в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

По сообщениям от очевидцев, столкновение произошло на Кантемировской, 37. Точные причины, по которым случилось транспортное происшествие, устанавливаются. 

В результате ДТП автомобиль Mercedes получил серьезные повреждения. Машина такси, судя по фотографиям, не сильно пострадала. Также в ходе аварии пострадал молодой человек, порвав себе десну. На место приехали сотрудники скорой помощи и ГИБДД. Все детали произошедшего устанавливаются. 

Ранее мы сообщали, что в Калининском районе Петербурга водитель Chevrolet сбил пенсионерку.

Фото: vk.com/spb_today / Юся Григорова-Рудыковская

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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