В ДТП на Кантемировской столкнулись Mercedes и "Яндекс.Такси"

В результате аварии молодой человек порвал десну.

С ночи на утро 10 ноября в Выборгском районе Петербурга Mercedes столкнулся с машиной "Яндекс.Такси". Серьезных травм в результате ДТП никто не получил. Об этом сообщили очевидцы в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

По сообщениям от очевидцев, столкновение произошло на Кантемировской, 37. Точные причины, по которым случилось транспортное происшествие, устанавливаются.

В результате ДТП автомобиль Mercedes получил серьезные повреждения. Машина такси, судя по фотографиям, не сильно пострадала. Также в ходе аварии пострадал молодой человек, порвав себе десну. На место приехали сотрудники скорой помощи и ГИБДД. Все детали произошедшего устанавливаются.

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Фото: vk.com/spb_today / Юся Григорова-Рудыковская