В Калининском районе Петербурга водитель Chevrolet сбил пенсионерку

Женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.

По предварительной информации, 9 ноября в 17:30 в Калининском районе Петербурга 25-летний водитель сбил пенсионерку. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД России по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла на улице Карпинского, 23 к1. Водитель Chevrolet Aveo ехал в сторону улицы Руставели. В этот момент дорогу в неположенном месте собиралась перейти пожилая женщина. В результате легковушка наехала на пенсионерку. В результате ДТП ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Установили, что женщине было около 80 лет.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка для установления всех деталей произошедшего.

Ранее мы сообщали, что на Петрозаводском шоссе легковушка сбила шестилетнего мальчика.

Фото: Piter.TV