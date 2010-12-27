На Петрозаводском шоссе Renault сбил шестилетнего ребенка

Несовершеннолетний хотел перейти дорогу в неположенном месте.

По предварительной информации, в Колпинском районе Петербурга 61-летний водитель Renault совершил наезд на шестилетнего ребенка. Об этом сообщил отдел пропаганды УГБИДД России по Петербургу и Ленобласти.

Водитель легковушки направлялся по Петрозаводскому шоссе в сторону поселка Понтонный, как вдруг на дороге оказался мальчик. Предположительно, водитель не успел вовремя среагировать и сбил ребенка. Отметим, что тот пытался перейти дорогу вне пешеходного перехода.

В результате аварии мальчика доставили в больницу в состоянии средней тяжести. ДТП уже проводит проверку для установления всех деталей ДТП.

Ранее мы сообщали, что в Адмиралтейском районе Петербурга столкнулись "Яндекс.Такси" и скорая помощь.

Фото: google.com/maps/