В Адмиралтейском районе Петербурга столкнулись "Яндекс.Такси" и скорая помощь

В результате аварии пострадала девушка и водитель легковушки.

По предварительной информации, в субботу, 9 ноября в Адмиралтейском районе Петербурга около 7:20 произошло серьезное ДТП с участием "Киа Рио" и кареты скорой помощи. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла по адресу Митрофаньевское шоссе, 9. В результате аварии таксист и его пассажирка получили травмы средней степени тяжести, после чего их госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка для установления всех обстоятельство произошедшего.

Напомним, что ранее мы публиковали видео, на котором запечатлены последствия данной аварии.

Фото: Piter.tv