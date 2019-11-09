На Митрофаньевском шоссе автомобиль "Яндекс.Такси" попал в серьезное ДТП

По предварительной информации, пострадала девушка.

Ранним утром в субботу, 9 ноября, на Митрофаньевском шоссе в Петербурге произошло ДТП с участием автомобиля "Яндекс.Такси". На место аварии прибыли экстренные службы. Об этом рассказали петербуржцы в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Очевидцы сообщили, что авто буквально "разложился" на дороге. Более подробные детали аварии выясняются. На месте работают спасатели. Предварительно, пострадала пассажирка такси.

Ранее мы сообщали, что на пересечении Лиговского проспекта и Курской улицы столкнулись легковушка и машина ГИБДД.

Видео: vk.com/spb_today / Валентин Куратов