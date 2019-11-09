На Лиговском проспекте машина ГИБДД столкнулась с иномаркой

Вечером пятницы, во Фрунзенском районе полицейская машина столкнулась с легковушкой марки Mercedes. Piter.TV получил видеозапись с камеры наблюдения, на котором запечатлен момент столкновения автомобилей.
Авария произошла на пересечении Лиговского проспекта и Курской улицы около 10 часов вечера. Во время столкновения никто не пострадал. Машины получили заметные повреждения.
Очевидцы ДТП опубликовали фотографии в группу "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в "ВКонтакте" и добавили, что авария сильно затруднила проезд для других автомобилей.
Ранее мы сообщали, как белая "Ауди" снесла забор у администрации Московского района.
Фото: vk.com/spb_today / Сергей Матвеев
Видео: Piter.TV
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