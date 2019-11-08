Белая "Ауди" снесла забор у администрации Московского района

О пострадавших сообщений не поступало.

В пятницу, 8 ноября, в Московском районе иномарка врезалась в забор. В распоряжении редакции Piter.TV появилось видео с камер видеонаблюдения.

Инцидент произошел около здания администрации Московского района. Водитель каким-то образом пробил забор багажником. О пострадавших сообщений не поступало.

"Умелец, так даже если захочешь, с первого раза не получится!", —сказано в сообщении.

На кадрах видно, что у иномарки также разбит бампер.

Ранее мы сообщали о том, что на проспекте Ветеранов Renault не пропустил Chevrolet. ДТП перекрыло часть дороги.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк