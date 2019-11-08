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Белая "Ауди" снесла забор у администрации Московского района

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О пострадавших сообщений не поступало.

В пятницу, 8 ноября, в Московском районе иномарка врезалась в забор. В распоряжении редакции Piter.TV появилось видео с камер видеонаблюдения. 

Инцидент произошел около здания администрации Московского района. Водитель каким-то образом пробил забор багажником. О пострадавших сообщений не поступало.

"Умелец, так даже если захочешь, с первого раза не получится!",

—сказано в сообщении.

На кадрах видно, что у иномарки также разбит бампер. 

Ранее мы сообщали о том, что на проспекте Ветеранов Renault не пропустил Chevrolet. ДТП перекрыло часть дороги.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк

Теги: дтп, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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