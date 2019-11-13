"Мост глупости" на Софийской поймал московскую "Газель"

О пострадавших пока сообщений нет.

В среду, 13 ноября, "мост глупости" во Фрунзенском районе поймал очередную жертву. Ей оказалась московская "Газель". Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Инцидент произошел под мостом на Софийской улице. Под мостом, именуемым в народе "мостом глупости", застряло уже больше 200 большегрузов. Летом перед сооружением установили плакат, который просит водителей проверить габариты своей машины. Однако ни плакат, ни какие другие предупреждающие знаки не остановили эту череду нелепых случаев.

"На мосту надо вывести надпись крупно "убийца газелей"", —шутят горожане.

О пострадавших пока сообщений нет. Однако, на кадрах видно, что у "Газели" имеются серьезные повреждения.

Ранее мы сообщали о том, что в Рыбацком двое с ножом похитили фургон с сигаретами и водителем.

Фото и видео:Piter.TV