Ограничения в движении транспорта коснутся шести районов Петербурга с 28 и 29 июня

В ГАТИ рекомендуют планировать маршрут заранее с учетом ограничений и запретов, которые вводят из-за дорожных работ.

Сегодня, 26 июня, в ГАТИ рассказали, что дорожное движение будет запрещено и ограничено в шести районах Петербурга с 28 и 29 июня.

В Выборгском районе планируется производство работ по строительству инженерных сетей. Так, с 29 июня по 18 июля закрывается движение транспорта на перекрестке улицы Сергея Марго и Костромского проспекта.

В Парголово пройдет реконструкция инженерных сетей: с 29 июня по 1 августа не получится проехать по Пионерской улице от дома 19 до улицы Шишкина.

В Кировском районе будут ремонтировать дорожное покрытие. С 29 июня (08:00) по 1 июля (08:00) закрывается движение наземного транспорта на улицах Корнеева и Возрождения, на Огородном переулке возле проспекта Стачек.

В Красногвардейском районе реконструируют светофор, из-за чего с 29 июня по 17 июля ограничивается движение транспорта на проспекте Энтузиастов возле домов 18-20.

В Невском районе, как и в Кировском, отремонтируют дорожное покрытие. 29 июня закрывается движение транспорта по улице Коллонтай в направлении от проспекта Солидарности до улицы Лопатина.

В поселке Александровское Пушкинского района построят инженерные сети: с 28 июня по 4 июля ограничивается движение транспорта у дома 18 по улице Новые Места.

В Центральном районе закроют для транспорта движение по Херсонскому проезду в направлении от Синопской набережной к Херсонской улице с 29 июня по 21 сентября в связи со строительством инженерных сетей.

В ГАТИ рекомендуют планировать маршрут заранее с учетом ограничений и запретов, которые вводят из-за дорожных работ.

Ранее мы сообщали о том, что на Литейном проспекте ограничат движение в начале недели.

Фото: Piter.TV