На Литейном проспекте ограничат движение в начале недели

С понедельника, 26 июня, на Литейном проспекте введут ограничения. Об этом сообщил комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга.
Машины не смогут проехать по участку от Невского проспекта до Литейного моста до 9 июля. Там пройдут работы по замене бортового камня и дорожного покрытия, ремонту тротуаров и нанесению разметки.
В аналогичный период вступят в силу ограничения на Боткинской улице и на участке от улицы Лебедева до улицы Комсомола. В данном случае ремонт затронет трамвайные пути.
Водителям посоветовали заранее выбирать подходящий маршрут.
Ранее мы сообщили о том, что на нескольких улицах Петербурга ограничат движение в связи с праздником Курбан-Байрам 28 июня.
Фото: Piter.TV
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