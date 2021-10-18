На Литейном проспекте ограничат движение в начале недели

На участке от Невского проспекта до Литейного моста пройдут работы по замене бортового камня и дорожного покрытия, ремонту тротуаров и нанесению разметки.

С понедельника, 26 июня, на Литейном проспекте введут ограничения. Об этом сообщил комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга.

Машины не смогут проехать по участку от Невского проспекта до Литейного моста до 9 июля. Там пройдут работы по замене бортового камня и дорожного покрытия, ремонту тротуаров и нанесению разметки.

В аналогичный период вступят в силу ограничения на Боткинской улице и на участке от улицы Лебедева до улицы Комсомола. В данном случае ремонт затронет трамвайные пути.

Водителям посоветовали заранее выбирать подходящий маршрут.

Ранее мы сообщили о том, что на нескольких улицах Петербурга ограничат движение в связи с праздником Курбан-Байрам 28 июня.

Фото: Piter.TV