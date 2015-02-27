На нескольких улицах Петербурга ограничат движение в связи с праздником Курбан-Байрам 28 июня

Машины и общественный транспорт не смогут проехать вблизи мечетей.

В период с 00:00 до 6:30 28 июня несколько дорог Северной столицы вблизи мечетей будет перекрыто в связи с исламским праздником Курбан-Байрам. Об этом сообщили в СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга".

Так, в указанный период будут запрещены остановки на участке Московского проспекта от набережной Фонтанки до Садовой улицы, а также 2 участка Конного переулка от Малой Посадской до Кронверкского проспекта и от улицы Куйбышева до Конного переулка. По этим же улицам и в пределах Крестьянского переулка от Малой Посадской до Кронверкского перекроют движение с 3:00 до 6:30. Временно приостановят и движение трамваев №6 и №40 по Кронверкскому проспекту.

Добавим, что ограничения связаны с большим количеством мусульман, которые придут в мечети для совершения молитвы.

Ранее мы сообщили о том, что движение на юге Петербурга ограничат на время саммита "Россия-Африка".

Фото: Piter.TV