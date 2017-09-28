Движение на юге Петербурга ограничат на время саммита "Россия-Африка"

В частности, 26 и 27 июня в часы пик будут полностью перекрыты въезд и выезд в посёлок Шушары.

В период проведения саммита "Россия-Африка" в южных районах Петербурга будут действовать ограничения движения. Об это сообщила пресс-служба Смольного.

В частности, 26 и 27 июня в часы пик будут полностью перекрыты въезд и выезд в посёлок Шушары. Речь идёт о временном промежутке с 8:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00.

Власти города предупреждают, что время ожидания в пробках может занимать до 2-х часов. Транспортным обслуживанием жителей Шушар во время ограничений займутся автобусные маршруты№ 385 А и Б.

Ранее мы сообщили о том, что ограничения движения в двух районах Петербурга вступят в силу с 23 июня.

Фото: Piter.TV