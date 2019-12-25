Ограничения движения в двух районах Петербурга вступят в силу с 23 июня

Речь идёт о Колпинском и Невском районах.

С пятницы, 23 июня, на трассах в двух районах Петербурга ограничат движение. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

В частности, ограничение коснётся Колпинского района. Там перекроют пересечение Заводского проспекта и улицы Машиностроителей. Водители будут вынуждены объезжать участок до 11 августа.

Кроме того, до 26 июня у дома №51 по улице Новоселов в Невском районе будут идти работы, которые также ограничат движение. Водителям советуют выполнять объезд по Дальневосточному проспекту, улице Тельмана, проспекту Большевиков и Народной улице.

Подробная информация об ограничениях размещена на сайте ГАТИ.

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Фото: Piter.TV