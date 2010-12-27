Троллейбусы № 1 и 22 изменят свои маршруты в выходные дни

Из-за дорожных работ на газопроводе с 12 мая по 14 мая будет закрыто движение по Заневскому проспекту от Новочеркасского проспекта до проспекта Шаумяна.

В связи с проведением дорожных работ на газопроводе троллейбусы № 1 и 22 изменят свои маршруты. С 01:30 12 мая до 5:00 14 мая будет перекрыто движение по Заневскому проспекту от Новочеркасского проспекта до проспекта Шаумяна. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

В выходные дни троллейбус №1 вовсе не будет ходить по маршруту. Движение 22 транспорта будет осуществляться:

от конечной станции "Таллинская ул." по ул. Стахановцев, Заневскому пр., мосту Александра Невского, Невскому пр., Суворовскому пр., Лафонской ул., ул. Бонч-Бруевича (обратно: по Тульской ул.) до конечной станции "Тульская улица".

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