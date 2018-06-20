Три троллейбуса на Петроградке временно изменят свои маршруты

Изменения связаны с прокладкой кабеля.

В пятницу, 26 апреля, в Петербурге временно изменится движение троллейбусов №1, 9 и 31. Об этом сообщает пресс-служба "Горэлектротранса".

Движение для общественного транспорта закроется на участке Большой Пушкарской улицы от Съезжинской до Введенской.

Троллейбус №1 будет следовать от остановки "Хасанская улица" по действующей трассе до Съезжинской улицы. Там же будет заканчивать свой маршрут троллейбус №9. В свою очередь городской транспорт под номером 31 будет довозить пассажиров до улицы Бармалеевской.

Изменения вступят в силу 26 апреля в 01:30 и будут действовать до 04:50 13 мая. На маршруте будут прокладывать кабель.

Ранее мы писали, что на Исаакиевской площади до 10 мая будут чинить светофор.

Фото: Piter.TV