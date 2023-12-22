Три автобуса свернут с привычного пути из-за реконструкции Цитадельского шоссе

На период проведения работ на всех трех маршрутах появятся дополнительные остановки.

С 23 февраля по 12 июня автобусы № 2Кр, 3Кр и 101 будут курсировать по новым маршрутам. На Цитадельском шоссе в это время будет проходить реконструкция. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Организатор перевозок".

На период проведения работ на всех трех маршрутах появятся дополнительные остановки: "Улица Станюковича" на улице Станюковича у дома № 5 в направлении к улице Гидростроителей и "Улица Гидростроителей" на улице Гидростроителей у дома № 3 в направлении к Цитадельскому шоссе.

Напомним, что съезды на развязке ЗСД с Благодатной улицей перекроют 25 февраля.

Фото: Piter.tv, Telegram / Транспорт Петербурга. Организатор перевозок