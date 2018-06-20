КРТИ: на Исаакиевской площади до 10 мая будут чинить светофор

На Исаакиевской площади изменится режим проезда из-за сломанного светофора. Об этом сообщает пресс-служба КРТИ.
Чиновники отметили, что с 17 апреля проезд по Исаакиевской площади ограничат ради проведения ремонтных работ. Реконструкция объекта будет вестись на участке с пересечением Вознесенского проспекта и Большой Морской улицы. Восстановят светофор только к 10 мая.
Ранее в ведомстве рассказали об ограничениях в проезде еще в пяти районах города. С 16 по 19 апреля работники перекроют территорию по улице Фаворского, начиная Гражданским и заканчивая Гжатской улицей. Там специалисты заменят теплосеть.
Около третьего дома по улице Савушкина будут чинить светофор. До 26 мая по Шкиперскому протоку будет ограничено движение из-за ремонта газопровода.
Фото: Piter.tv
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