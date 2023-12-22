На Зольной улице из-за аварии на сетях изменился маршрут троллейбуса № 33

В "Горэлектротрансе" рассказали, что сети повредились, когда машина с поднятым кузовом задела провода.

На Зольной улице произошла авария на сетях, из-за чего изменился троллейбусный маршрут № 33. Об этом сообщили в tg-канале "Транспорт Петербурга. Организатор перевозок".

Из-за повреждения проводов троллейбус № 33 свернул с привычного пути. На месте технической аварии работают специалисты.

Троллейбус № 33 направлен: от конечной остановки "проспект Солидарности" по действующей трассе до ст. метро проспект Большевиков. От конечной станции "Литейный проспект" по действующей трассе до конечной остановки "Таллинская улица". Пресс-служба "Организатора перевозок"

В "Горэлектротрансе" рассказали, что сети повредились, когда машина с поднятым кузовом задела провода.

Ранее на Piter.tv: строительство моста через Черную речку завершится в этом году.

Фото: Piter.tv