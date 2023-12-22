Строительство моста через Черную речку завершится в этом году

В этом году завершится строительство моста через Черную речку в створе Сердобольской улицы. Работы выполняют сотрудники АО "ПО Возрождение". Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Специалисты уже завершили обустройство стройплощадок, укрепили грунт и начали устанавливать опоры моста. Переправа обеспечит транспортную доступность квартала на Ушаковской набережной.
Кроме того, губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил начале строительства Большого Смоленского моста и создании доступной среды для маломобильных граждан на переправах.
Ранее на Piter.tv: работы на Цитадельском шоссе выполнены на 60 процентов.
Фото: администрация Санкт-Петербурга
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