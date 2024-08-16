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На Дальневосточном проспекте в Петербурге столкнулись два трамвая
Сегодня, 9:51
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На Дальневосточном проспекте в Петербурге столкнулись два трамвая

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Пострадавших в столкновении нет.  

В Невском районе Санкт-Петербурга произошла авария с участием электротранспорта. Как сообщили очевидцы, инцидент произошел около 9:00 на Дальневосточном проспекте у остановки "Зольная улица". 

Предварительно, пострадавших в столкновении нет.  Судя по фото, трамваи получили незначительные повреждения. У одного из вагонов разбито стекло.  Вокруг места аварии лежат куски пластика.  Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.

Ранее ДТП с участием общественного транспорта произошло на перекрестке улицы Коллонтай и Товарищеского проспекта. В аварии с трамваями пострадали два пешехода.

Фото: Вконтакте/"ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Теги: дтп петербург, зольная улица, трамваи дтп
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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