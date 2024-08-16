На Дальневосточном проспекте в Петербурге столкнулись два трамвая

Пострадавших в столкновении нет.

В Невском районе Санкт-Петербурга произошла авария с участием электротранспорта. Как сообщили очевидцы, инцидент произошел около 9:00 на Дальневосточном проспекте у остановки "Зольная улица".

Предварительно, пострадавших в столкновении нет. Судя по фото, трамваи получили незначительные повреждения. У одного из вагонов разбито стекло. Вокруг места аварии лежат куски пластика. Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.

Ранее ДТП с участием общественного транспорта произошло на перекрестке улицы Коллонтай и Товарищеского проспекта. В аварии с трамваями пострадали два пешехода.

Фото: Вконтакте/"ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"