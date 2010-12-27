Из-за дорожных работ с 13 по 24 мая изменится движение троллейбусов на Коломяжском проспекте

На полторы недели свои маршруты изменят троллейбусы № 25, 40 и 50.

С 13 по 24 мая из-за дорожных работ на Коломяжском проспекте троллейбусы № 25, 40 и 50 изменят свои маршруты. Пассажиров просят заранее выбирать удобный маршрут. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Так, 13 мая с 01:30 до 05:00 14 мая троллейбусы будут двигаться:

№25: от конечной станции " Старая Деревня" по действующей трассе до проспекта Испытателей, далее по проспекту Испытателей, Богатырскому проспекту до конечной станции "Светлановская площадь";

№40: от конечной станции "Старая Деревня" по Торфяной дороге, Гаккелевской улице, улице Уточкина, проспекту Королева, Коломяжскому проспекту, проспекту Испытателей и по действующей трассе до конечной станции "Светлановский проспект".

С 05:00 14 мая до 05:00 16 мая троллейбусы следуют:

№25: от конечной станции "Старая Деревня" по Торфяной дороге, Богатырскому проспекту, Коломяжскому проспекту, улице Генерала Хрулева до конечной станции "Улица Генерала Хрулева" (обратно: по улице Генерала Хрулева, Серебристому бульвару, Богатырскому проспекту);

№40: от конечной станции "Старая Деревня" по Торфяной дороге, Гаккелевской улице, улице Уточкина, проспекта Королева, Коломяжскому проспекту, проспекту Испытателей и по действующей трассе до конечной станции "Светлановский проспект".

С 05:00 16 мая до 05:00 19 мая троллейбусы курсируют по следующим маршрутам:

№25: от конечной станции "Улица Генерала Хрулева" по улице Генерала Хрулева, Серебристому бульвару, Богатырскому проспекту, Торфяной дороге до конечной станции "Старая Деревня". В обратном направлении движение осуществляется по постоянной трассе;

№50: от конечной станции "Тихорецкий проспект" по действующей трассе до Коломяжского проспекта, далее по Коломяжскому проспекту, Богатырскому проспекту, Гаккелевской улице, Комендантскому проспекту до конечной станции "Улица Шаврова". В обратном направлении движение осуществляется по постоянной трассе.

С 01:30 21 мая до 05:00 22 мая троллейбусы следуют:

№25: от конечной станции "Старая Деревня" по Торфяной дороге, Богатырскому проспекту, Коломяжскому проспекту, улице Генерала Хрулева до конечной станции "Улица Генерала Хрулева" (обратно: по улице Генерала Хрулева, Серебристому бульвару, Богатырскому проспекту);

№50: от конечной станции "Тихорецкий проспекту" по действующей трассе до Коломяжского проспекта, далее по Коломяжскому проспекту, Богатырскому проспекту, Гаккелевской улице, Комендантскому проспекту до конечной станции "Улица Шаврова".

С 05:00 22 мая до 05:00 24 мая движение осуществляется:

№25: от конечной станции "Старая Деревня" по Торфяной дороге, Богатырскому проспекту, Коломяжскому проспекту, улице Генерала Хрулева до конечной станции "Улица Генерала Хрулева". В обратном направлении движение осуществляется по постоянной трассе.

№50: от конечной станции "Улица Шаврова" Комендантскому проспекту, Гаккелевской улице, Богатырскому проспекту, Коломяжскому проспекту, проспекту Испытателей и по действующей трассе до конечной станции "Тихорецкий проспект". В обратном направлении движение осуществляется по постоянной трассе.

Ранее мы писали, что в выходные 17-ый троллейбус и 12-ый электробус изменят маршрут следования.

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