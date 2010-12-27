На матч "Зенит" – "СКА-Хабаровск" болельщиков отвезут трамваи №19, 48 и 48А

На маршрут запустят трехсекционные трамваи повышенной вместимости, которые смогут единовременно перевезти 300 пассажиров.

В день проведения матча "Зенит" — "СКА-Хабаровск" по улице Савушкина будет ходить увеличенное число трамваев. Болельщики смогут добраться от станции метро "Черная речка" до Яхтенной улицы на трамваях № 48 и 48А, а также от станции метро "Старая деревня" на трамвае № 19. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Для доставки болельщиков на матч будут задействованы трехсекционные трамваи повышенной вместимости, которые смогут единовременно перевезти 300 пассажиров. Движение транспорта будет усилено за три часа до начала матча и в течение трех часов после финального свистка арбитра. Транспорт 13 мая будет двигаться с интервалом раз в три минуты.

Трамваи проследуют:

№19: Яхтенная ул. – ст. метро "Старая Деревня"

№48А: Яхтенная ул. – ст. метро "Черная речка"

(далее идет до Студенческой улицы)

№48: Яхтенная ул. – ст. метро "Черная речка"

(далее идет по Торжковской улице, Б. Сампсониевскому проспекту, 1-му Муринскому проспекту до Политехнической улицы).

Ранее мы писали, что из-за дорожных работ с 13 по 24 мая изменится движение троллейбусов на Коломяжском проспекте.

Фото: visit-petersburg.ru